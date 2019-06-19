Севастополь, 19 июня, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут рассчитывать на получение некоторых заказов без конкурсов. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Многие вещи будут вне конкурсных процедур, поскольку крымские предприятия с учётом санкционного режима не во всех моментах могут участвовать», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма попросили правительство РФ принять ряд предложений для решения проблем обороноспособности страны и боеспособности Черноморского флота.

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