Тамбов, 19 июня, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области обеспечена бесперебойная работа «Системы 112», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Система протестирована в разных условиях.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области «Система 112» готова к работе в любых условиях

В Тамбовской области в любой чрезвычайной ситуации люди смогут вызвать службы экстренного реагирования и вовремя получить необходимую помощь. Об этом свидетельствуют данные проверки, которая прошла в центре обработки вызовов областного Пожарно-спасательного центра, говорят региональные власти.

Согласно плану, все серверы основного центра были отключены, после чего поступающие звонки и сообщения в автоматическом режиме перевелись на резервный центр. Таким образом, проверка показала бесперебойную работу «Системы-112» в случае форс-мажора.

«Наличие резервного центра обработки вызовов помимо основного является обязательным условием эксплуатации «Системы-112» в целом. Это точная страховка на случай, если основной центр будет выведен из строя, — сказал заместитель начальника центра обработки вызовов-112 областного Пожарно-спасательного центра Алексей Герасимов. — Поэтому наши технологии позволяют оперативно и бесперебойно реагировать на обращения граждан, которые оказались в чрезвычайной ситуации».

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 стало одним из важнейших IТ-проектов для Тамбовской области. Сегодня операторы службы принимают около двух тысяч обращений в сутки. Диспетчеры службы спасения принимают голосовые вызовы и смс с городских и мобильных телефонов на единый номер 112 и затем передают оперативным службам полную информацию о происшествии. Среднее время ожидания ответа оператора составляет 8 секунд. Система позволяет определять местоположение позвонившего и автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось.

«Система 112» — федеральная служба обработки экстренных вызовов для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья. Создание службы — государственная задача, которая предполагает организацию единой системы оперативной связи и эффективного взаимодействия ведомств разного уровня.