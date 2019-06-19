Орел, 19 июня, 2019, 17:56 — ИА Регнум. На полигоне площадью 20 га можно было осмотреть девять демонстрационных площадок, на которых опытным путем были выращены кукуруза, подсолнечник, соя, нут, ячмень и рапс.

Orel-region.ru ООО «ФосАгро-Орел» — генеральный партнер Аграрной недели

Посевной материал — традиционные и новые для региона гибриды кукурузы и подсолнечника — представила Limagrain, технику для весенне-полевых работ — AMAZONE, вопросы защиты растений взяли на себя компании BASF и АО «Щелково Агрохим», системы спутникового мониторинга — Farmers Edge.

«ФосАгро», в свою очередь, обеспечила агрополигон высокоэффективными экологически чистыми минеральными удобрениями и разработанными на их основе инновационными системами минерального питания, — говорит заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин. — Они ориентированы на максимальное использование растениями полезных веществ и сохранение высокого плодородия почв и получения качественного урожая сельскохозяйственных культур. Полученный опыт можно тиражировать и масштабировать для практического применения».

«ФосАгро» не просто предлагает сельхозпроизводителю минеральные удобрения, — говорит генеральный директор АО «АгроГард» Павел Царев. — Компания ориентирует клиентов на комплексные решения, чтобы те смогли получить хороший, экономически обоснованный урожай. Мы рады, что смогли предоставить поля для демонстрации успешных результатов работы систем питания растений, разработанных нашей компанией».

«Инновации — это материализация новых знаний, например, в соответствующей формуле минеральных удобрений «ФосАгро», — считает академик Российской академии наук Юрий Лачуга. — Сегодня компания проверяет их на поле, показывая сельхозпроизводителям доступность новых технологий и позволяя им шагать в ногу со временем. Не так давно мы — Российская академия наук — заключили соглашение с «ФосАгро». Унас общая цель: земля должна давать больше, и лучшего качества».