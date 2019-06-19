Красногорск, 19 июня, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на III Форуме социальных инноваций регионов заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Пресс-служба ГК «Просвещение» Правительство Московской области и «Просвещение» восстановят детские лагеря

Как сообщили в пресс-службе ГК «Просвещение», в рамках взаимодействия будут восстановлены несколько десятков пионерских лагерей советского времени.

«Подписание соглашения является первым шагом в совместной работе по развитию имущественного комплекса бывших пионерских лагерей Подмосковья. Это позволит нам системно решить вопрос их восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект — расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется отобрать «пилотные» объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования», — отметил Дмитрий Куракин.

Куратором проекта со стороны правительства Московской области станет министерство имущественных отношений.

«Системная реализация проекта с привлечением крупных инвесторов и партнеров позволит Московской области в течение двух-трех лет восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха», — отметил Владислав Коган, министр имущественных отношений Московской области.

«Организация детского летнего отдыха на протяжении многих лет требует системных преобразований — это касается как его формы, так и содержания. У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты по модернизации образовательной инфраструктуры, мы готовы их тиражировать на базе детских лагерей. Для расширения содержания образовательного блока мы предоставим наработанный методический опыт и практики, возможности и базу для профильного обучения сотрудников, что значительно сократит сроки реорганизации», — уточнил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Сотрудничество правительства Московской области и группы компаний «Просвещение» будет способствовать расширению возможностей для детского оздоровительного отдыха в регионе, создаст дополнительное образовательное пространство на территории Подмосковья, новые рабочие места и увеличит поступления в консолидированный бюджет области.