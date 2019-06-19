Тамбов, 19 июня, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Тамбовская область поднялась с 41 на 27 место в рейтинге регионов России по уровню развития игровых видов спорта, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область поднялась на 14 позиций в рейтинге развития игровых видов спорта

По итогам выступления игровых клубов в сезоне 2018−2019 Тамбовская область занимает 27 место из 83 регионов с результатом 10 540 баллов. Ближайшие соседи по рейтингу — Пермский край (26 место) и Саратовская область (28 место).

Регион добился значительного прогресса по сравнению с прошлым годом — плюс 14 позиций в рейтинге. По данным за 2017−2018 годы, Тамбовщина занимала 41 строку.

По мнению экспертов Фонда «Петербургская политика» и издания «Спорт-Экспресс», столь значительный рост связан с успешным выступлением футбольного клуба «Тамбов», который стал чемпионом Футбольной национальной лиги. Также в течение этого периода времени стабильно выступали команды волейбольного клуба «Тамбов». Напомним, что мужская команда второй год подряд становится победителем I лиги чемпионата России, а женская сборная — серебряный призер I Лиги чемпионата России — чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд.

Баллы принесли и баскетболисты, выступающие в чемпионате России по баскетболу второго дивизиона, и дебютировавший в этом году в чемпионате ВХЛ хоккейный клуб «Тамбов».