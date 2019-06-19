Нальчик, 19 июня, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Кабардино-Балкарию за первые пять месяцев 2019 года, составило 290 тыс. человек. Власти региона рассчитывают, что до конца первого полугодия эта цифра превысит 340 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии

Pravitelstvo.kbr.ru Приэльбрусье

Об увеличении потока туристов рассказал глава ведомства Мурат Шогенцуков. По его словам, наибольшей популярностью, как обычно, среди гостей республики пользовались в зимний период курорты Приэльбрусья. Только за 1 квартал 2019 года здесь отдохнули около 160 человек, что на 3,7% больше, чем в том же периоде 2018 года.

В минкурортов рассчитывают, что и в летнее время интерес к республике у туристов сохранится. Как обычно, в это время года на курортах бывает много иностранных гостей. Около трех тысяч иностранцев участвуют ежегодно в восхождениях на Эльбрус.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в новогодние каникулы Кабардино-Балкарию выбрали местом для отдыха более 63 тысяч туристов. Турпоток в республику вырос по сравнению с 2018 годом на 10%. Особенно привлекательным для лыжников является в зимнее врtмя поляна Азау.