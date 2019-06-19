Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Трагедией завершился прыжок очередного любителя экстремальных водных развлечений с пешеходного Яхтенного моста, связывающего Приморский район и Крестовский остров Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхтенный мост

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в среду, 19 июня в 16:10 мск очевидцы сообщили в оперативные службы, что с Яхтенного моста прыгнул подросток.

«К месту происшествия незамедлительно были высланы спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. К сожалению, помочь они уже ничем не могли», — отметили в ГУ МЧС.

В 16:32 мск водолазы извлекли из воды тело 15-летнего юноши и доставили его на берег. В случившемся будут разбираться правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня несовершеннолетний петербуржец, 2003 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии после неудачного прыжка с Яхтенного моста. По этому факту органами МВД ведется проверка.

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Рядом с мостом, у Парка 300-летия Санкт-Петербурга, днем 6 июня утонула 13-летняя девочка, оказавшаяся в компании несовершеннолетних без присмотра взрослых.

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По данным ГУ МЧС России на 10 июня, с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули шесть человек.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу просит жителей и гостей города строго соблюдать правила безопасного поведения на воде и особенно тщательно следить за детьми.