Екатеринбург, 19 июня, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 июня прошла первая отборочная игра в рамках международного турнира по волейболу среди женских команд «Лига наций». В матче встретились волейбольные сборные России и США.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Мишель Барч-Хакли против Татьяны Юринской и Ангелины Лазаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ирина Воронкова пробивает американский блок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах против россиянок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах

Матч был во дворце игровых видов спорта «Уралочка». Дворец был переполнен. Россиянки проиграли американкам, счёт составил 3:0. В первой партии счёт был 23:25, во второй — 17:25, а в третьей — 18:25.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Николай Карполь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Наина Ельцина

У россиянок самыми результативными оказались Ксения Парубец, Ангелина Лазаренко и Татьяна Юринская. В атаке каждая из них завоевала по семь очков.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба над сеткой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатерина Орлова против Джордан Ларсон-Бурбах
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ксения Парубец в атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подбадривание
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость Татьяны Романовой

Кроме Екатеринбурга предварительные отборочные игры проводятся также в 19 городах и 16 странах. Они начались 21 мая и закончатся 20 июня. За победу борются 16 национальных сборных. Пять сильнейших выйдут в финал, который состоится с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборная США вовремя тайм-аута
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборная США радуется выиграному мячу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сложный мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Таьяна Романова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Упорная борьба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Татьяна Юринская против блока американок