Екатеринбург, 19 июня, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 июня прошла первая отборочная игра в рамках международного турнира по волейболу среди женских команд «Лига наций». В матче встретились волейбольные сборные России и США.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах

Матч был во дворце игровых видов спорта «Уралочка». Дворец был переполнен. Россиянки проиграли американкам, счёт составил 3:0. В первой партии счёт был 23:25, во второй — 17:25, а в третьей — 18:25.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»

Алексей Колчин ИА REGNUM Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»

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У россиянок самыми результативными оказались Ксения Парубец, Ангелина Лазаренко и Татьяна Юринская. В атаке каждая из них завоевала по семь очков.

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Кроме Екатеринбурга предварительные отборочные игры проводятся также в 19 городах и 16 странах. Они начались 21 мая и закончатся 20 июня. За победу борются 16 национальных сборных. Пять сильнейших выйдут в финал, который состоится с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

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