Москва, 19 июня, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Снижение темпа роста тарифов на жилищно-коммуниальные услуги в Санкт-Петербурге не станет разовым явлением — городские власти смогли найти долгосрочные решения, которые позволят повысить эффективность ресурсоснабжающих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

«Это очень сбалансированное решение. С одной стороны, оно было сделано после аудита доходов ресурсоснабжающих организаций города Санкт-Петербург, а с другой — те решения, которые позволили снизить тарифы на услуги «Водоканала», на электроэнергию для рядовых потребителей, на тепловую энергию, все они были сделаны не за счёт инвестиционных программ. И это очень важно», — заявил Баширов.

По его словам, с одной стороны, власти города понимают, что необходимо искать баланс с точки зрения платежей, которые могли бы «потянуть» плательщики, а с другой — есть задача сохранения инвестиционной привлекательности города.

«Всем известно, что износ сетей, инфраструктуры очень большой. Достигает порядка 40%, надо вкладывать деньги. Я обратил внимание, что (власти) искали в результате аудита те решения, которые позволяли сохранять вложения по инвестпрограммам, а с другой стороны — найти те избыточные расходы, которые эти организации несли», — пояснил эксперт.

Хорошим примером в связи с этим может послужить опыт оптимизации деятельности «Водоканала».

"Они покупали электроэнергию через розницу, в то же время являясь крупнейшим потребителем», — пояснил политолог.

«Или, например, есть федеральная программа, которая позволяет снижать тарифы у социально незащищённых групп населения. На это есть деньги — и федеральные, и региональные. Люди будут платить меньше, и организации деньги не теряют», — добавил он.

Однако самая интересная новация состоит в том, что на фоне намерения сохранить объёмы инвестиционных вложений рост доходов для организаций не будут связан с внедрением энергосберегающих технологий.

«Если вы вложили деньги и у вас потери воды, которую поставляет «Водоканал» до потребителей, допустим, на уровне 30%, то до потребителя из 100 литров дойдёт только 70. Если вы применяете новые технологии, перекладываете трубы, то эти 30% сокращаются, например, до 5%. Вы таким образом серьёзно экономите, но по-прежнему поставляете до потребителя те же 70 литров при потере только пяти. Эти (дополнительные) доходы останутся у вас (потребителей)», — пояснил Баширов.

«Таким образом, это долгосрочная политика, которая, с одной стороны, поддерживает социальную защищённость населения, а с другой — сохраняет инвестиционную привлекательность городского хозяйства», — заключил он.

Ранее глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин заявил, что с 1 июля в Санкт-Петербурге впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а на 3,2% для домохозяйств и на 3,7% для промышленных потребителей. В свою очередь, тарифы на электричество удалось вовсе снизить до минимального предела, то есть на 10 копеек: в среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля.