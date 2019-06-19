Тверь, 19 июня, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Тверской области достигнуты основные показатели по развитию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, однако необходимо сделать их доступными и удобными для всех жителей региона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 19 июня.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери — в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах — с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, в настоящее время получение услуг через МФЦ доступно для более чем 90% жителей Тверской области: в регионе создано и работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. Только за два года, с 2016 по 2018, количество услуг, оказанных в МФЦ, выросло на 50%.

Для того, чтобы получение услуг в центрах было более комфортным для жителей, в регионе планируют ввести единые стандарта оформления МФЦ, предполагается благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, проведение ремонта в уже действующих филиалах, открытие новых офисов. Кроме того, в 2019—2021 годах запланировано открытие филиалов в районах, где МФЦ пока отсутствуют — в Краснохолмском, Лесном, Молоковском, Пеновском, Фировском, Бельском и Сонковском районах. В Твери в этом году планируется открыть дополнительные МФЦ на семь окон в Пролетарском районе и на десять окон в Московском районе, в 2020 году — в микрорайоне «Юность». Также на 2019 шлж запланирован переезд офисов МФЦ из неприспособленных зданий в новые помещения в Вышнем Волочке и Оленино.

Губернатор Игорь Руденя дал поручение министерству экономического развития Тверской области проработать вопрос по созданию мобильных группы МФЦ для выездов к жителям отдалённых сельских территорий. Также в ближайшие три года ремонт зданий, где располагаются многофункциональные центры, будет проведён в 19 муниципальных образованиях.

В регионе, пока в тестовом режиме, запускается sms-информирование заявителей, благодаря которому можно получить сведения о статусе заявки, готовности документов. В планах — запуск мобильного приложения. Также планируется расширить и количество предоставляемых услуг: так, через МФЦ можно будет оплатить квитанции ЖКХ, подать заявление на получение субсидий сельхозтоваропроизводителями, на реализацию проектов в сфере туризма. Также через МФЦ будет доступна электронная запись в детские сады и учреждения здравоохранения. Все центры оснастят бесплатным доступом к Интернету, установят банкоматы. Как отмечалось на заседании, планируется также создать кустовые центры обучения для повышения квалификации сотрудников МФЦ. Первый будет создан на базе Андреапольского филиала, а семинары запланированы уже на сентябрь этого года. Также прорабатывается вопрос о заключении соглашений с учреждениями профессионального образования по вопросам прохождения сотрудниками МФЦ тестирования и повышения квалификации.

Глава региона Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.