Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В Петербурге с 1 июля впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил журналистам 19 июня глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые районы Санкт-Петербурга

Так, тарифы на электричество удалось вовсе снизить до минимального предела, то есть на 10 копеек. В среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля.

Кроме того, тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а на 3,2% для домохозяйств и на 3,7% для промышленных потребителей.

Тепловая энергия тоже подорожает незначительно, отметил Коптин. Он считает, что жители уже сейчас смогут почувствовать изменения в стоимости горячей воды. Когда же осенью придут квитанции за отопление, там будет учтено снижение стоимости тепла на 0,6% вместо ранее планируемого увеличения на 3,3%. То есть, граждане будут платить 1 тыс. 765,33 рубля за Гкал вместо 1 тыс. 775,45 рубля, как сейчас.

«С учетом того, что у нас все-таки идет снижение реальных доходов петербуржцев, правительством было принято решение, чтобы все жители ощутили снижение тарифов на тепловую энергию», — пояснил Коптин.

В итоге, изменится сумма, которую граждане будут платить за ЖКУ в месяц. Рост за все коммунальные услуги составит 7,1 рубля для квартир с электроплитами, хотя ранее планировалось повысить «ценник» в квитанции на 76,93 рубля. Для квартир с газовыми плитами ЖКУ подорожают на 8,67 рубля вместо 78,26 рубля.

«Принято такое решение впервые в истории Петербурга, даже в истории России. Никогда таких минимальных темпов роста тарифов не было. Фактически остановлен рост платы за коммунальные услуги. Надеемся, что это у нас первая оптимизация расходов регулируемых организаций, и в дальнейшем мы продолжим тренд снижения платы граждан за коммунальные услуги», — сказал глава комитета по тарифам.

Он добавил, что после выборов губернатора в сентябре 2019 года не ожидает резкого «отката назад» и скачка тарифов, так как, по его словам, оптимизированы были те статьи расходов ресурсоснабжающих компаний, которые возвращать никто не намерен.

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Например, в случае «Водоканала» были пересчитаны расходы на приобретение электроэнергии: по прежнему договору, как выяснилось, энергию приобретали по завышенным ценам. Невыгодный договор уже расторгнут.