Вашингтон, 19 июня, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Блогер из США Симона Гирц продемонстрировала первый «пикап Tesla» на базе Model 3. Видео с авто девушка опубликовала на своём канале в YouТube.

Youtube-канал Simone Giertz Tesla Truckla на базе Model 3

Сообщается, что процесс создания пикапа проходил в несколько этапов. На первом этапе был демонтирован салон, крыша и багажник. На втором — удалены «лишние» задние стойки. На заключительном этапе был установлен каркас в кузов электрокара.

Кроме того, блогер разместила багажник из сваренных стальных труб на крыше машины. Там же закрепили три небольших светодиодных прожектора.

Помог девушке в создании пикапа механик и видеоблогер Рич Бенуа из тюнинг-ателье Rich Rebuilds.

«Я устала ждать, когда Тесла выпустит пикап. Я назвала своё авто Truckla», — написала Гирц под видео.

За сутки ролик с электрическим пикапом набрал более 1,7 млн просмотров.

Напомним, электрический пикап Tesla от Илона Маска стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.

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