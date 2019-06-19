Москва стала лучшим городом для пешеходных прогулок
Москва, 19 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Самым лучшим городом для летних пешеходных прогулок названа Москва. Столице отдали голоса 32% граждан России, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прогулка в парке. Москва
На втором месте для гуляний пешком по улицам города и в парках оказался Санкт-Петербург (23% голосов), на третьем — Екатеринбург (15%).
В пятёрку лучших городов для пешеходных прогулок также вошли Нижний Новгород (10%) и Казань (7%).
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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для летних гастрономических туров и путешествий в 2019 году назван российский город Санкт-Петербург (16% голосов).