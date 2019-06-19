Киев, 19 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Новый парламент Украины должен внести изменения в конституцию, чтобы закрепить процесс децентрализации (процесс передачи финансовых ресурсов и обязательств в регионы). Об этом 19 июня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Нам нужно не просто продолжить, но и завершить создание целостной системы местного самоуправления, которая предусматривает ряд важных вопросов. Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации местного самоуправления. Сегодня этот документ будет опубликован на сайте Кабинета министров Украины. Понятно, что кабмин не имеет законодательной инициативы и права вносить изменения в Конституцию… Нужно, чтобы в новом парламенте была критическая масса депутатов из 300 голосов за эту идею», — сказал Гройсман.

По его словам, проект новой конституции дает возможность «защитить децентрализацию и никому не дать возможность уничтожить механизмы, которые дали реальные финансовые ресурсы и полномочия на места».

«Проект конституции предусматривает создание на местах исполкомов, он решит вопрос юрисдикции земель, которые входят в объединенные общины. Этот перечень вопросов очень важен, он должен быть урегулирован конституцией. Почему важна Конституция? Потому что все то, что мы сделали можно разрушить фактически одним решением парламента: проголосовать изменения в Налоговый кодекс. И бюджет на 2020 год построить на новой основе, которая исключит из процесса децентрализацию. Это нельзя допустить. Конституция должна это закрепить», — считает Гройсман.

Кроме того, он сообщил, что сегодня, 19 июня, правительство примет решение о ликвидации 50% районных администраций с 1 января 2020 года.

«Я внес предложение о сокращении численности районных государственных администраций в Украине на 50% с 1 января 2020 года за исключением социальным служб и двух регионов Донецкой и Луганской областей. Там работают военно-гражданские администрации… Сегодня это решение будет принято», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман представил политическую партию «Украинская стратегия Гройсмана». 16 июня премьер-министр заявил, что в Верховную раду девятого созыва должны зайти «новые силы», к которым он почему-то относит свою новосозданную партию «Европейская стратегия». При этом премьер назвал «Блок Петра Порошенко», по спискам которого он был избран в парламент в 2014 году, «старой партией, которая должна отойти в прошлое».