Киев, 19 июня, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Верховная рада Украины почтила минутой молчания память народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nfront.org.ua Дмитрий Тымчук

«В Киеве в собственной квартире трагически погиб Дмитрий Борисович Тымчук… Мы знали его как большого патриота», — объявил глава парламента Андрей Парубий.

Других подробностей относительно произошедшего в стенах украинского парламента пока озвучено не было. Заседание парламента было прервано, сегодня украинские депутаты работать уже не будут.

Другой представитель «Народного фронта» Антон Геращенко сказал в комментарии телеканалу «112 Украина», что Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного оружия. В настоящее время именно эта версия является основной, но большинство экспертов относится к ней резко критически.

«По версии следствия, он чистил свой наградной пистолет и нажал на курок… Военный. Профессиональный военный. Взял чистить оружие. Заряженное. И застрелился. Направив на себя. Пистолет. Да это бред», — комментирует политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Я не верю в «рабочую версию» о «смерти по неосторожности» Дмитрия Тымчука», — заявляет политолог Виталий Кулик.

Кроме того, многие украинские политологи вспоминают т. н. «дело Бабченко» и предлагают выждать несколько дней, прежде чем оценивать ситуацию.