Вашингтон, 19 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум.

Дональд Трамп нашел в себе силы отказаться от роли «мирового жандарма» для США, а это значит, что ему придётся заключать договоренности, в том числе с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 июня, комментируя выдвижение действующего президента США на второй срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп объявил о старте своей предвыборной кампании. По его словам, в настоящее время страна «процветает», экономика «является предметом зависти всего мира», и эти достижения необходимо удержать и развить.

«Я бы пожелал Дональду Трампу успеха. Общая направленность его политики понятна, но всё же интересно, какую именно линию он будет проводить, став президентом США во второй раз, то есть освободившись от большинства связывающих его на первом сроке пут.

За два с небольшим года пребывания на посту президента США Дональд Трамп проделал большую работу — и политическую, и экономическую, и кадровую, и внутреннюю. Главное, что, на мой взгляд, стало ему более очевидно, — это степень маразма существующей системы международных отношений, которую и к прежним основаниям вернуть невозможно, и развивать в нынешнем направлении чревато: слишком идеология и пиар мешают обеспечивать реальные национальные интересы.

И всё же, несмотря на идеологию и пиар, он сумел найти в себе силы заявить, что США не собираются быть «мировым жандармом». США готовы обеспечивать жандармскими методами свои собственные интересы, но управлять политическим развитием всего мира — это, по Трампу, перебор, нецелесообразно.

Это значит, что при всём проявляемом им на китайском и российском направлениях нахрапе, ему придётся искать договоренности. Как политику, пришедшему из бизнеса, Дональду Трампу более, чем политикам-идеологам из числа «демократов», свойственно разумно сопоставлять вложения и прибыль, и это тоже в данном случае важно.

Понятно, что целью любой администрации США являются не взаимоприемлемые договорённости с Россией на равных, а подвижки с нашей стороны по ключевым политическим позициям. И даже если сам Дональд Трамп в таких категориях не размышляет, он вынужден выполнять именно такой заказ американского истеблишмента. Но на втором сроке у него будет меньше побуждающих факторов для этого.

Предстоящая кампания по выборам президента США тоже будет жёсткой, тоже будет мешать восстановлению американо-российских отношений. Надеюсь, однако, что у американского избирателя остаётся существенный заряд здравомыслия и жизнелюбия, и политики вынуждены будут на него ориентироваться», — отметил Михаил Демурин.