Украина нанесла удар по Донбассу, в Харькове — восстание: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев нанёс артиллерийский удар по Донбассу;
- Назначен новый и. о. главы Пентагона;
- В Харькове заговорили о «восстании малороссов»;
- В России могут увеличить «обидное» пособие на детей;
- Уральцы просят Путина переселить чиновников в аварийные дома.
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