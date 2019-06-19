Токио, 19 июня, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Японская корпорация Toyota Motor сделала рестайлинг кроссоверов Lexus GX. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Motor.ru Рестайлинговый кроссоверов Lexus GX

Кроссовер обновили впервые за последние пять лет. Основные изменения коснулись радиаторной решетки, получившей стильный узор, составленный из множества L-образных элементов, а также оптики с аналогичным рисунком.

Автопроизводители снабдили рестайлинговую модель современной системой безопасности Lexus Safety System+, в которую входит адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков. Кроме того, в авто имеются два дополнительных USB-разъема.

Lexus GX будет иметь несколько вариантов экстерьеров: спортивный Sport Design Package с 19-дюймовыми чёрными колёсными дисками и специфическим обвесом, а также внедорожный вариант Off-Road Package. В нём будет предусмотрена дополнительная защита топливного бака. Также в этой версии рестайлинга автомобиль будет снабжен камерой кругового обзора и системой Multi-Terrain Select, которая позволяет выбрать режим работы моторов в зависимости от дорожного покрытия.

Что касается движка, то он остался прежним — V8 объёмом 4,6 литра и мощностью 301 л. с. Он агрегатируется с 6-скоростным «автоматом». Привод у новинки 4×4 c возможностью блокировки дифференциала.

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