Москва, 19 июня, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что покидает зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против непринятия закона об упрощении получения гражданства РФ русскими, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Я покидаю этот зал. Мне с вами не по пути!» — возмущенно воскликнул Жириновский, выступая в ходе обсуждения законопроекта депутатов фракции.

Законопроект предусматривает предоставление права на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства в случае, если национальность хотя бы одного из родителей такого гражданина или лица без гражданства записана в акте о рождении либо ином подтверждающем документе как русский. Такие лица вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий о сроке проживания в Российской Федерации, наличии законного источника средств к существованию, владении русским языком, а также без предоставления вида на жительство.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества против инициативы.

«Концепция представленного законопроекта не может быть поддержана, поскольку установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности», — говорится в заключении комитета.