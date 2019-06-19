Киев, 19 июня, 2019, 14:16 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают озвученное накануне предложение компании «Нафтогаз» российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко озвучил запасной план на случай, если договоренность с Газпромом о подписании транзитного договора не будет достигнута.

Газпром будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина — РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина — ЕС»… Передача газа будет подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, то есть они будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах», — объяснил суть схемы Витренко.

По словам менеджера «Нафтогаза», компания может заложить в контракт на своп газа те же параметры, что и в предлагаемый Киевом новый транзитный контракт: срок — на 10 лет, с объемами не менее 60 млрд кубометров газа в год.

«Обычно сырьевые свопы применяются, когда есть желание освоить новый рынок, но логистика туда либо чрезмерно дорогая, либо вообще затруднительна», — комментирует идею «Нафтогаза» украинский эксперт Алексей Кущ.

По его словам, в случае с газом получается несколько карикатурная схема.

«Как показывает опыт, схема тяжело отслеживается по ценовым характеристикам и самое главное — она токсична для получения логистической маржи, в нашем случае — проблемы возникнут в контексте платы за транзит. Транзита вообще в этой схеме как бы нет, есть маржа в виде газа, который будет оставаться на балансе «Нафтогаза». По идее, НАК должен будет этот газ продать и заплатить за его транспортировку независимому оператору, который к тому времени, возможно, начнет функционировать в качестве управителя ГТС. Кстати, верхняя планка маржи по свопу упрется в европейские контрактные цены, а нижняя — в «доброту» Газпрома», — анализирует ситуацию эксперт.

Также Кущ в завершение отмечает, что обычно сырьевой своп хорошо работает там, где есть взаимная система скидок в треугольнике контрагентов.

«То есть — это как раз «наш» случай», — иронизирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Газпроме заявили, что считают на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на каких-либо «европейских условиях» из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в Берлине заявил о том, что он рассчитывает достичь договоренности с Российской Федерацией о транзите газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, не подвергая угрозе энергетическую безопасность континента, и при этом чтобы «Украине не выкручивали руки».