Москва, 19 июня, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Пока у жителей России нет понимания, что такое национальные проекты, заявил 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«Пока уровень понимания (нацпроектов) оставляет желать лучшего, это действительно так», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая отметила, что в настоящее время с нацпроектами знакомы только 44% граждан страны, при этом только 7% понимают, что они из себя представляют.

«Надо делать выводы. Наш форум позволит более предметно сформировать повестку», — сказала Матвиенко на Третьем Форуме социальных инноваций регионов России.

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Она также рекомендовала всем регионам изучить опыт столицы по реализации крупных проектов и перенять её опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение национальных проектов в 2019—2024 годах. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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