Вашингтон, 19 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram начал тестировать новую функцию геочатов, которые предоставят пользователям возможность общаться с людьми, находящимися неподалёку. Об этом 18 июня сообщил портал «Код Дурова».

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Отмечается, что вскоре функция появится в стабильной версии Telegram. Пользователи смогут видеть такую информацию о группах, как их название, расстояние до геоточки и количество участников. Отмечается, что такие групповые чаты должны быть публичными.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что специалист из Казахстана Батыржан Тютеев запустил в Telegram бота, способного находить пароли пользователей в базах утечек. 17 июня 2019 года этим сервисом воспользовались более 10 тыс. человек.