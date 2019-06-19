Новосибирск, 19 июня, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Депутаты Горсовета Новосибирска на 36-ой сессии сегодня, 19 июня, назначили дату выборов мэра города. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совет депутатов Новосибирска 36-ая сессия Горсовета Новосибирска

По словам спикера Совета депутатов Дмитрия Асанцева, на сегодняшний день о своём желании участвовать в выборах новосибирского градоначальника заявили порядка 13−14 кандидатов. Он не исключил, что количество желающих возрастёт.

«При условии, что все эти кандидаты смогут зарегистрироваться, конкуренция, безусловно, будет. Но насколько яркими и «горячими» будут эти выборы в первую очередь, на мой взгляд, покажет отношение избирателей к действующему мэру города Новосибирска по состоянию на сентябрь 2019 года, — заявил Асанцев. — На мой взгляд действующий градоначальник является самым серьёзным претендентом на пост мэра. Понятно, что ряд политических партий заявляют о своём желании принять участие в выборах. И стратегия у кандидатов будет строиться по классическому варианту: критика действующей власти и заверения о том, что «мы знаем, как сделать лучше, правильнее, красивее, эффективнее и комфортней жизнь в городе Новосибирске». Ничего нового здесь открыто по большому счёту не будет. С учётом того, что впереди летний период, многие люди будут в отпусках и на дачах, возможно, интерес к выборам будет снижен. Но конец августа и начало сентября будут в любом случае очень активными в предвыборном плане».

Также назначена дата дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12. Они также состоятся 8 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём возможном участии в выборах мэра Новосибирска заявил доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой. Он планирует выдвигаться от «Справедливой России».

Кроме него, желание участвовать в выборной кампании высказали действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат Горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко и бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение).

Напомним, досрочные выборы мэра Новосибирска проходили 6 апреля 2014 года, после того как Владимир Городецкий в январе того же года досрочно сложил свои полномочия.

Отметим, что прямые выборы мэров сохранились только в двух муниципальных образованиях Новосибирской области — в Новосибирске и Кольцово.