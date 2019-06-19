Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Петербурге после ремонта торжественно открыли Банковский мост через канал Грибоедова. На ремонт любимого горожанами и туристами моста с крылатыми львами было выделено 35,9 млн рублей, работы продолжались с 2017 года.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк Банковский мост

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе первой за 190 лет капитальной реконструкции Банковскому мосту вернули исторический свинцовый цвет, характерный для малых мостов Петербурга, а чугунные конструкции 1826 года усилили карбоновой лентой.

«На мост вернулись и крылатые львы. Теперь скульптуры черные с позолоченными крыльями. Вес каждой фигуры — более полутора тонн», — отмечает телеканал.

В ходе реставрации в скульптурах заделали все пустоты и отверстия, куда раньше люди опускали записки с загаданными желаниями.

Висячий Банковский мост находится около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (до революции здесь находился Госбанк). Он построен в 1825−26 годах по проекту инженера В. К. Треттера и изначально назывался Цепным. Длина моста — 28 м, ширина — 3,1 м. Скульптуры крылатых львов отлиты по моделям скульптора П. П. Соколовского. Мост находится под охраной как памятник архитектуры.