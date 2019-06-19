Томск, 19 июня, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Томске обманутые дольщики дома на Нефтяной, 3 решили пойти на крайние меры и разбили палаточный лагерь рядом со своим недостроенным домом.

Скриншот выпуска «Вести-Томск», Youtube.com Палатка, установленная обманутыми дольщиками у долгостроя

Некоторые из дольщиков объявили о голодовке. Они намерены жить в палатках до тех пор, пока региональные и городские власти не начнут решать вопрос с достройкой их дома, передают «Вести-Томск».

Как сообщили ИА REGNUM 19 июня в администрации Томской области, замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто встретился с представителями ЖСК «Нефтяная, 3».

По словам председателя ЖСК Анастасии Сударчиковой, ранее мэрия Томска отказала кооперативу в продлении разрешения на строительство дома. 18 июня это решение подтвердил Арбитражный суд. Из-за этого люди не смогут достроить свой проблемный дом, что и стало поводом для акции протеста.

19 июня кооператив подал в мэрию документы на выдачу нового разрешения на строительство. Заммэра Томска Михаил Ратнер заверил, что этот документ выдадут ЖСК «Нефтяная, 3» уже сегодня.

Паршуто подчеркнул, что члены ЖСК получат разрешение на строительство. Он добавил, что до 1 июля необходимо актуализировать план-график по достройке дома.

«А затем, в ежедневном режиме, мы с вами и представителями мэрии Томска, профильного департамента будем встречаться и обсуждать дальнейшие механизмы достройки дома», — пообещал чиновник.

Что касается работы с долгостроями в целом, Евгений Паршуто отметил, что в каждом случае нужна индивидуальная работа.

«К 2021 году мы намерены закрыть вопросы по всем проблемным объектам региона. Эта дата окончательная», — резюмировал вице-губернатор.

Напомним, перед «прямой линией» с президентом РФ жители Северска Томской области записали видеообращение к Владимиру Путину. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья считают, что в городе не в полной мере реализуются федеральные проекты. В частности, речь идет о проекте «Комфортная городская среда», сообщают «Вести». Например, один из театров родители назвали недосягаемым для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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