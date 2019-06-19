Москва, 19 июня, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. Предлагается восстановить дачную амнистию на период до 1 марта 2022 года.

Аполлинарий Васнецов. Демьяново. Дача, где я жил. 1903-17

Речь идет о правах граждан на регистрацию своих прав на землю и недвижимость в упрощенном порядке.

«Речь идет об упрощенном порядке оформления той недвижимости, которую граждане используют не для бизнеса, а для потребительских нужд. Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки. По этому законопроекту предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше», — указал автор инициативы, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) парламентарии предлагают продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Кроме того, до 1 марта 2022 года субъекты РФ смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ.