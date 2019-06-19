Рыбинск, Ярославская область, 19 июня, 2019, 13:24 — ИА Регнум. 19 июня в Рыбинске Ярославской области спущен на воду катер специального назначения «Грачонок». В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Yarregion.ru «Грачонок»

Новое судно сделано на заводе «Вымпел». Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами на воде. Всего завод сделает для «Росгвардии» 4 таких катера. Они будут нести службу на Черном море.

«Выполняя поручение главы государства, мы приступаем в этом году к практическому решению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив, — сказал Виктор Золотов. — Без сомнения, эти новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного для страны объекта. «Грачонок» имеет высокие маневренные качества и мореходность, что позволяет решать широкий спектр задач. Он оснащен новейшими средствами обнаружения подводных диверсионных сил и средств противника».

На катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования дна.

«Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ России. Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии. Уверен, он заслужит только положительные отзывы от будущего экипажа. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы именно наши предприятия работали для нужд Министерства обороны, Росгвардии, МВД», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Виктор Золотов и Дмитрий Миронов также осмотрели судосборочный цех завода, где в настоящее время ведется строительство катеров «Грачонок», малого гидрографического судна проекта 19 910, ракетного катера «Молния» и судна на подводных крыльях «Комета 120М».