Москва, 19 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Журнал «Мурзилка», следуя прекрасной японской традиции, в год своего 95-летия сделал роскошный подарок Российской государственной детской библиотеке на полувековой юбилей. Архивы журнала, начиная с первого выпуска 1924 года, размещаются в Национальной электронной детской библиотеке в открытом доступе.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1938 год, № 12

Для большинства из тех, кто помнит Мурзилку, — это забавное существо с желтой шерстью, озорным чубом, в красном головном уборе и с фотоаппаратом через плечо.

Но такой образ Мурзилка получил только в 1937 году. В № 7 журнала опубликовано экстренное сообщение:

«Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник Каневский и притащил в редакцию. Посмотри на обложку — там ты увидишь Мурзилкин портрет. Мурзилка ничего еще не успел рассказать о себе, он очень устал с дороги. Но в следующих номерах ты увидишь разные приключения удивительного существа — Мурзилки».

Наконец-то Аминадав Каневский придумал образ, который понравился детям, прижился и до сих пор радует нас.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1937 год, № 7

Но откуда вообще возник Мурзилка? Откроем книгу «Царство малюток» Анны Борисовны Хвольсон, изданную в Санкт-Петербурге товариществом Вольфа в 1898 году. Вот он и нашелся, подзаголовок гласит: «Приключения Мурзилки и лесных человечков». Только тот Мурзилка, нарисованный Коксом Палмером, совсем не похож на современного.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, по прозванью Пустая голова

«— Я здѣсь, — раздался хвастливый голосокъ, и съ верхушки дерева въ кругъ вскочилъ самъ Мурзилка, по прозванiю Пустая голова. Братья хоть и любили Мурзилку, нo считали его лѣнтяемъ, чѣмъ онъ и былъ на самомъ дѣлѣ; кромѣ того, онъ любилъ шеголять, — носилъ длинное пальто или фракъ, высокую черную шляпу, сапоги съ узкими носками, тросточку и стеклышко въ глазѵ, чѣмъ онъ очень гордился, между тѣмъ какъ дрѵгіе называли его Пустой головой».

Национальная электронная детская библиотека «Царство малюток» / А. Б. Хвольсон; с 182 рис. П. Кокса.- Санкт-Петербург: Т-во М. О. Вольф, 1898 г. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/43443#page/0/mode/2up

Так франтоватый, но бестолковый и ленивый эльф Мурзилка путешествует по страницам детских книг до Революции.

«Мурзилкѣ хочется морошки, Мурзилка тросточку беретъ И, напѣвая, по дорожкѣ Изъ парка въ темный лѣсъ идетъ. На немъ малиновая феска, перчатки, смокингъ и монокль, А съ боку новый, полный блеска, На черной ленточкѣ бинокль» — Нинкины сказочки / В. В. Князев; с илл. В. Чеснокова. — Петроград: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1915

Национальная электронная детская библиотека «Нинкины сказочки» / В. В. Князев; с илл. В. Чеснокова.- Петроград : Издание Т-ва М. О. Вольф, 1915 г. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35366#page/0/mode/2up

А с первого мая 1924 года открылась подписка на новый журнал для детей младшего возраста «Мурзилка». В первом номере опубликован рассказ Федорова-Давыдова с рисунками Ротова «Мурзилкин первый день». Это уже не эльф, а озорной щенок.

«И тут ноги остановились, и чьи-то руки подняли щенка высоко-высоко над землей.

— Вот так песик! Шершавый, замурзанный! И шустрый же! Мурзилка да и только!

— Тяф, тяф, тяф! — захлебывался от восторга Мурзилка и лез целоваться к улыбающемуся лицу.

— Ну, брат Мурзилка, и лихой пес будешь… Старайся!»

Национальная электронная детская библиотека «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки»/ А. Федоров-Давыдов; иллюстрации К. П. Ротова.- 2-е изд.- Москва : Рабочая газета, 1929.- 96 с. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/31036#page/0/mode/2up

Рассказы про Мурзилку публиковались в журнале течении трех лет. В первом номере за 1927 год появилась реклама книги Федорова-Давыдова — «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки» / А. Федоров-Давыдов; иллюстрации К. П. Ротова. Подписчикам журнала предоставлялась скидка.

Национальная электронная детская библиотека Реклама «Мурзилки»

Национальная электронная детская библиотека Подвижная игрушка «Собачка Мурзилка» (журнал «Мурзилка», 1924 год, №8)

Но вот сюрприз! Во втором номере журнала за 1924 год перед нами еще один образ Мурзилки, придуманный Алтаевым. Это маленький человечек, как Дюймовочка, но уже вовсе не бездельник-эльф во фраке и с моноклем, а отважный и работящий мальчуган.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1924 год, № 2

Наш Мурзилка так уж мал, так уж мал,

Что из ландыша лесного

Сделал шлем себе он новый.

В нем вояка новомодный воевал.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1924 год, № 2

Но такой Мурзилка появился только один раз, озорной щенок жил на страницах журнала до конца 1926 года, когда закончилась публикация рассказов о собачке по кличке Мурзилка.

В нескольких номерах журнала за 1941 год Мурзилка снова превращается в вихрастого мальчугана, правда, уже нормального роста.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1941 год, № 3

И мечты у него были характерные для мальчишек первого военного года:«Я буду снайпером. <…> Учиться долго, но зато/стрелять я буду как никто».

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1941 год, №6

Несмотря на эти временные перерывы, желтый Мурзилка кочевал из номера в номер с 1937 года. А прежнее воплощение — шустрый щенок — поразительно похож на верного спутника желтого Мурзилки — собачку по кличке Тузик.

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка»

С тех пор многие поколения детей и взрослых с радостью встречают желтого лохматого Мурзилку в каждом выпуске журнала. Долгих лет, Мурзилка!

Носился, носился, —

За луну зацепился,

Сквозь тучу снижаюсь,

К земле приближаюсь.

Ура!!!

Встречай Мурзилку, детвора!

Национальная электронная детская библиотека Журнал «Мурзилка», 1937 год, № 8

Сегодня подшивки журнала «Мурзилка» за 1924, 1925 и 1926 годы доступны в режиме открытого доступа.