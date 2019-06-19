Киев, 19 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольна половина (50%) опрошенных, сказано в результатах исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованных 19 июня на сайте организации.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Согласно результатам опроса, 14% респондентов придерживаются иного мнения касательно первых шагов Зеленского, ещё 38% не определились. От президента Украины 38% опрошенных ожидают прекращения огня в Донбассе, 38% рассчитывают на снижение тарифов, 22% — на уменьшение влияния олигархов на украинскую политику.

Деятельность правительства Владимира Гройсмана положительно оценивают 22% опрошенных, а негативно — 65%. Деятельность Верховной рады не одобряет 90% респондентов.

Лидером предвыборной гонки в Верховную раду остаётся партия «Слуга народа» — за неё готовы проголосовать 47,1% тех, кто уже определились с кандидатом. Помимо партии Зеленского в парламент проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 11,1%, партия «Голос» — 8,1%, «Батькивщина» — 7,3% и «Европейская солидарность» — 5%.

Отметим, что 5% — это проходной Барьер в Верховную раду.

Опрос проводился с 8 по 12 июня, в нём приняли участие 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты спрогнозировали, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» может не набрать 5% голосов и не пройти в парламент.

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