Кишинёв, 19 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Поставки газа в Молдавию из Румынии через газопровод Яссы-Унгены-Кишинев могут начаться не ранее февраля-марта 2020 года, при том, что контракт на поставки газа из России через территорию Украины истекает декабре 2019 года. Об этом сообщил в эфире телеканала TVR Moldova новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Министр отметил, что ветку газопровода Унгены-Кишинев должны были достроить до конца года, но там появились бюрократические проволочки и проблемы, связанные с участком, по которому проходит труба.

Таким образом, отметил он, необходимо искать решения, чтобы обеспечить Молдавию газом предстоящей зимой, и правительство уже работает над этой проблемой. «Не думаю, что есть причина для беспокойства, мы работаем над этой проблемой, ищем решения и найдем их», — заявил Брынзан.

Кишиневской издание NewsMaker. md между тем пишет, что запуск газопровода может затянуться еще больше. Румынский эксперт в энергетике Отилия Нуцу на презентации в Кишиневе исследования «Газопровод Унгены-Кишинев. Перспективы до и после 2020» заявила, что газопровод Яссы-Унгены-Кишинев заработает не раньше 2021−2022 года из-за многочисленных проблем, связанных с его строительством.

Эксперты рекомендовали Кишиневу провести переговоры с «Газпромом» о поставках газа на ближайшие два года и переговоры с Украиной о поставках в срочном режиме в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Между тем, Укртрансгаз еще весной 2019 направил Молдавии предложение использовать для поставок газа возможности украинской газотранспортной системы. И даже создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа будущей зимой.

ИА REGNUM напоминает, что молдавские власти уже несколько раз объявляли о торжественном начале строительства газопровода Унгены-Кишинев. В последний раз газопровод обещали сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Протяженность газопровода Унгены — Кишинев — около 130 км. Он является продолжением газопровода Яссы —Унгены, который был построен в 2014 году и с тех пор пустует.

Мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год. Румыния между тем сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома. Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.