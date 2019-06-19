Киев, 19 июня, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В ходе рабочего визита во Францию и Германию 17−18 июня президент Украины впервые не клянчил денег, заявляет в своем комментарии украинский экономист Александр Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт

Эксперт оценил такую позицию Владимира Зеленского как правильную:

«Не надо вбухивать сейчас кредитные деньги в нашу коррумпированную экономику при существующем монополизме. Это еще больше будет подстегивать рост инфляции, а расплата за такие бестолковые действия: падение внутреннего валового продукта (рост ВВП Украины в I кв. замедлился до 2,2%); отсутствие прямых иностранных инвестиций; сокращение доходов населения; дальнейший рост безработицы».

Вместе с тем Гончаров критически оценил сделанное в Берлине заявление Зеленского о том, что новая власть в Киеве начинает договариваться с МВФ, готовить новую программу уже в июле, и в итоге дефолта на Украине точно не будет.

«Не расслабляйтесь, дефолт — это всего лишь вопрос времени… Гривна сильно девальвирована, а поскольку наши внешние долги в долларах США и в евро, то их стоимость в гривнах за последнее время очень выросла. И теперь выходит, что основные внутренние ресурсы не только для погашения госдолга, но и для поддержания украинской экономики фактически исчерпаны. И ко всему этому инвестиционный климат у нас сейчас не просто плохой, а очень плохой. Не только потому, что нет прямых иностранных инвестиций (это всего лишь один из индикаторов недоверия к экономической политике кабмина Гройсмана), а прежде всего из-за отсутствия внутри страны частных инвестиций и бизнес-усилий», — поясняет эксперт.

Также он раскритиковал действия украинского Нацбанка, поскольку регулятор, по мнению эксперта, создает почву лишь для спекулятивной активности.

«Не поэтому ли благодаря руководству НБУ в последнее время фактически единственным источником обслуживания нашего госдолга стали кредитные транши МВФ и очень дорогие деньги от размещения ОВГЗ? По сути, эти кредиты и займы превратились в круговорот денежных средств, который, минуя экономику Украины, возвращается обратно к международным кредиторам. При этом нас вынуждают жить по очень жестким правилам МВФ, наращивая госдолг и теряя промышленность», — резюмировал специалист.

Накануне заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Deutsche Welle заявил, что если говорить о возобновлении переговоров Киева и МВФ, то «нет необходимости изобретать велосипед».

«Большинство вещей, которые нужно делать, и так прописаны в программе МВФ, и некоторые из них уже находятся в процессе выполнения. Это реформа налоговой и таможенной систем, это дальнейшие реформы энергетического сектора. Это земельная реформа, приватизация — все те вещи, которые были уже в меморандумах МВФ. Для НБУ — это снижение инфляции и реформа финансового сектора», — отметил Сологуб.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2018 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу сроком на 14 месяцев и объемом около 3,9 млрд долларов. Киев получил первый транш от Фонда в размере 1,4 млрд долларов, однако сейчас сотрудничество с МВФ находится «на паузе» до проведения в стране парламентских выборов и формирования нового правительства.