Москва, 19 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В ЕС нарастает серьёзное неприятие тех процессов, которые происходят на Украине, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В будущем политика Европы в отношении Украины будет минимизирована, — считает Шаповалов. — Стоит ждать того, что Брюссель махнёт рукой на Украину. После активнейшего участия в евромайдане по сути весь последующий период мы наблюдаем постепенную утрату Европой интереса к украинской проблематике. Основной причиной тому является то, что нет никаких перспектив для того, чтобы ситуация развивалась в нужном Европе русле. То положение дел, которое сложилось на Украине, дискредитирует европейские усилия, поскольку речь фактически идёт о том, что приходится поддерживать, а значит и брать на себя ответственность за действия, которые идут вразрез с европейскими ценностями».

К числу таких действий политолог отнёс закон о языке или преследования журналистов на Украине.

«В ЕС уже давно нарастает серьёзное неприятие тех процессов, которые идут на Украине, — убеждён эксперт. — Еще одна причина постепенной утраты интереса — это то, что всё-таки ЕС имеет целый ряд других проблем, которые являются более важными для него. Это внутренние проблемы: миграция, Brexit, экономические проблемы, системный политический кризис, кризис старых политических партий. Однако есть ряд европейских стран, которые будут и дальше проявлять интерес к украинской тематике, — Польша прежде всего, но это связано не столько с позицией ЕС, сколько с позицией США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Париж и Берлин хотят урегулировать военный конфликт в Донбассе и облегчить диалог Украины с Россией,

«Я хочу вновь подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас, господин президент, и облегчить ваш диалог с Россией», — заявил Макрон в рамках его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.