Москва, 19 июня, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Украина — это страна-банкрот, которая в полной мере зависит от внешней помощи, уверен политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя визиты президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В настоящий момент ни Макрон, ни Меркель не воспринимают Зеленского всерьёз, — сказал Шаповалов. — Как, впрочем, не воспринимали всерьёз и того же Порошенко. Украина — это страна-банкрот, которая в полной мере зависит от внешней помощи. Это страна, которая не выполняет целого ряда серьёзных обязательств, касающихся прав человека. Что касается конкретного отношения к Зеленскому, то пока есть ряд существенных оснований не воспринимать его всерьёз, поскольку он ещё не завершил процесс формирования власти на Украине, и этот процесс может завершиться только после выборов в Раду, и ещё не совсем понятно, как завершится этот процесс».

Шаповалов также отметил, что решения Зеленского по сути саботируются Верховной радой.

«Как можно всерьёз воспринимать человека, который не может в полной мере быть субъектом даже украинской политики? — сказал политолог. — Он отправляет правительство в отставку, а оно в отставку не уходит. Как можно всерьёз относиться к человеку, который читает по бумажке текст, написанный для другого президента?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителя президента Украины в Верховной раде Руслана Стефанчука, на Украине отмечаются признаки «узурпации власти» Верховной радой.

«К большому сожалению, за период с момента инаугурации президента Украины, с 20 мая по 7 июня, парламент из внесённых пяти законопроектов и трёх представлений не поддержал ни одной инициативы президента. Они считаются отклонёнными и снятыми с рассмотрения. Такое взаимное невосприятие даёт основания уважаемым авторитетам Украины, в частности первому президенту Украины Леониду Кравчуку, утверждать, что это имеет признаки узурпации власти», — сказал Стефанчук.