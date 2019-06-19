В Екатеринбурге объявили о второй волне эпидемии кори
Екатеринбург, 19 июня, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вновь воцарилась эпидемия кори. Об этом заявил глава горздрава Денис Демидов на встрече комиссии по здравоохранению в гордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам Демидова, сейчас в городе зафиксировано около 30 инфицированных. В основном — в Железнодорожном районе, беспокоит и микрорайон Академический.
В горздраве констатируют, что корь завезли из-за рубежа. В частности, из среднеазиатских стран, а также с Западной Украины. Однако ближним зарубежьем всё не ограничивается — буквально несколько дней назад корь привезла из Турции российская туристка.
Медицинские учреждения города проводят профилактическую вакцинацию как для граждан, так и для иностранцев.
Напомним, первая волна эпидемии кори прошла в Екатеринбурге зимой 2019 года. В городе всего заболели 38 человек. Корь тогда привезли из Киргизии.