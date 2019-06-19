Грозный, 19 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В пяти районах Чечни выявлены очаги скопления саранчи. Чтобы не допустить ее распространения по всей республике, на этой территории введен режим ЧС. Об этом сообщил заместитель руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» Асламбек Темир-Алиев.

yanivmatza Саранча

«Сейчас опасность заключается в том, что они (вредители) уже повзрослели и скоро встанут на крыло. Чтобы ускорить работу по их уничтожению, в пяти районах Чеченской Республики вводится режим ЧС», — приводит слова специалиста ИА «Чечня Сегодня».

Всего, по словам Асламбека Темир-Алиева, саранчой заселено чуть больше 10 тысяч из 50 тысяч гектаров обследованных территорий. К «саранчово-опасным» районам республики относятся Шелковской, Наурский, Надтеречный, Грозненский и Гудермесский районы. С помощью малой авиации, опрыскивателей нового поколения «Туман-М» и прицепных опрыскивателей уже проведена обработка ядохимикатами на четырех тысячах гектаров.

Читайте также: Саранча со Ставрополья и из Дагестана двинулась на Чечню: объявлена ЧС

Напомним, в 2017 году из-за нашествия саранчи власти Чечни ввели режим ЧС на территории тех же пяти районов. Вредитель проник на территорию республики из Дагестана и Ставрополья. В 2018 году в связи с массовым распространением саранчи был введен режим ЧС в четырех районах Дагестана — Ногайском, Бабаюртовском, Кизлярском и Тарумовском и трех районах Ставропольского края — Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском.