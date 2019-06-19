Санкт-Петербург, 19 июня, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Стоимость проезда в Петербургском метрополитене может быть повышена. Такую возможность не исключил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отчитываясь 19 июня перед Заксобранием об исполнении бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

«Мы на протяжении трех или четырех лет не повышали стоимость проезда. Инфляция идет, рост расходов идет, плату на проезд держим стабильно, не повышаем», — сказал Елин.

Он добавил, что вторым фактором стал и рост протяженности подземки из-за открытия новых станций, как бы редко это ни происходило. В результате увеличиваются затраты на обслуживание метро, а количество поездок при этом не растет, так как станции открываются на старых ветках, а в Петербурге не взимают дополнительную плату за дальность проезда.

«Эта вилка постоянно растет, в этом году будет еще больше, под 20 млрд рублей мы вынуждены субсидировать», — сказал Елин.

Он видит необходимость в повышении эффективности управления метро. «И, может быть, стоимости (проезда). Это должно быть только совместным решением», — заявил он перед городским парламентом.

Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Но если использовать многократные проездные и электронные кошельки, то можно существенно сэкономить на стоимости проезда.