Москва, 19 июня, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Оценить воздействие обоюдных санкций на экономику ЕС достаточно сложно из-за разной степени вовлеченности стран в торговлю с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Тем не менее, можно выделить отдельные страны, которые пострадали от конфликта сильнее всего, например, Германию, чья доля в общем ущербе составляет порядка 40%. По оценкам немецких сторонников отмены антироссийских санкций, почти 70 тыс. граждан лишились своих рабочих мест, тогда как страна продолжает терять порядка 600 млн евро ежемесячно», — привёл цифры эксперт.

При этом очевидно что восточная часть Германии страдает сильнее всего. На днях премьер-министр Саксонии вновь призвал к отмене санкций, рассказав об значительных финансовых потерях предпринимателей, после чего к нему присоединились остальные лидеры земель бывшего ГДР.

«Ситуация с обоюдными санкциями начинает меняться, но происходит это крайне медленно. Без кардинальных перемен в правительстве ЕС рассчитывать на улучшение отношений не стоит, несмотря на растущее число сторонников дружбы с Россией.

Хотя, безусловно, отмена обоюдных санкций могла бы стать тем самым толчком для развития как российской, так и европейской экономик, которые сейчас находятся в достаточно печальном состоянии», — высказал своё мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заяввиа, что агропромышленный рынок Европейского союза показал выдающуюся устойчивость к ответным санкциям со стороны России.

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