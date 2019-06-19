Москва, 19 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рада изменениям, которые происходят в социальной сфере России. Об этом она заявила 19 июня на Третьем Форуме социальных инноваций регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Очень важно, что в социальной сфере пошла такая, извините за сленг, «движуха». Очень много яркого, есть чему научиться, есть возможность перенимать опыт. А это одна из задач нашего форума», — заявила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации заявила о желании добиться того, чтобы социальная сфера перестала ассоциироваться с недофинансируемой отраслью.

«Сегодня социальная сфера — другая. Граждане должны чувствовать заботу в своей реальной, практической жизни», — сказала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации РФ заявила, что более половины населения России ничего не знает о национальных проектах.