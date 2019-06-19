Архангельск, 19 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Президиум Архангельского областного суда возобновил уголовное дело в отношении Романа Пронина, признанного виновным в покушении на убийство двух лиц. Поводом вернуть дело в суд стала смерть мальчика, на которого напал Пронин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Hk01.com Иван Крапивин

Напомним, в мае 2017 года Пронин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, нанес множество ударов ножом женщине и несколько ударов гантелей по голове ребенку. Увидев, что потерпевшие не подают признаков жизни, Пронин решил, что расправился с ними, и покинул место преступления.

Жизнь женщины была спасена медицинскими работниками, а ребенка спасти не удалось — после продолжительной борьбы за жизнь в декабре 2018 года 14-летний Иван Крапивин скончался в больнице.

Мальчик был награждён посмертно медалью СКР «Доблесть и отвага» и орденом Мужества. В школе, где учился Иван, открыли мемориальную доску.

Роман Пронин в настоящее время отбывает наказание в колонии особого режима. Суд приговорил его к 14,5 годам лишения свободы. Однако ввиду новых обстоятельств прокуратура сочла возможным привлечь его к уголовной ответственности за совершение более тяжкого преступления — убийства.