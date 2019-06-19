Горно-Алтайск, 19 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Обращение на «прямую линию» подвигло правоохранителей Республики Алтай заняться жилищным вопросом многодетной семьи, дом которой пострадал в результате паводка, накрывшего регион ещё в 2014 году. Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 19 июня, на сайте регионального СУ СК РФ, надзорное ведомство инициировало доследственную проверку по сообщению о необходимости улучшения жилищных условий жительницы республики, адресованному на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В тексте обращения указано, что многодетная семья вынуждена жить в съёмной квартире, поскольку не может получить жилье взамен дома, разрушенного паводком.

Напомним, в результате наводнения, случившегося в Республике Алтай летом 2014 года, затопленными оказались десятки приусадебных участков, повреждено 239 км автомобильных дорог и 19 опор линий электропередачи, разрушено 55 автомобильных мостов и пять пешеходных переходов.

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Очередная «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным» откроется 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени.