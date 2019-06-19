Ярославль, 19 июня, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Ярославле отложили проект по строительству снегоплавильной станции. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

Снег в Ярославле

Ранее городские власти планировали закупить снегоплавильную станцию, чтобы не тратить средства на вывоз и складирование снега зимой. О ее судьбе спросил председатель комиссии Вадим Канашкин.

«Мы полностью этот проект проработали, действительно, нашли площадку на базе Горзеленхозстроя, стоимость инвестпроекта составляет 25 млн рублей, окупаемость три с половиной года. Единственная проблема, что на Ухтинской ГРС ведутся работы по реконструкции, и, соответственно, лимиты газа на объем потребителей Газпром временно не предоставляет. Этой зимой мы лимиты газа, скорее всего, не получим», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2019 года компания «Газпром газораспределение Ярославль» прекратила выдачу техусловий на подключение новых объектов, ссылаясь на достижение предельной пропускной способности по газопроводу «Горький — Череповец», принадлежащий «Газпром трансгаз Ухта». Однако позже выдача техусловий была возобновлена. Судя по заявлению чиновника, проблема снята не полностью.