Новая антинаркотическая реклама шокировала часть екатеринбуржцев
Екатеринбург, 19 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Антинаркотическая кампания, призывающие родителей проверять своего ребёнка на причастность к сбыту наркотиков, вызывает негативную реакцию жителей Екатеринбурга. Рекламные сообщения развешены в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК:
— Проводит чересчур много времени в интернете;
— Срывается или нервничает, когда вы пользуетесь его телефоном или личным компьютером;
— Общается с сомнительными личностями;
— Может позволить себе дорогие покупки на свои собственные деньги;
ЗАДУМАЙТЕСЬ! Возможно, он причастен к незаконному обороту наркотиков!» — заявляется в рекламе.
На глазах корреспондента ИА REGNUM две женщины в резких тонах обсуждали призыв прокуратуры
«Это каждого второго ребёнка можно под это подвести! Все сейчас сидят в интернете!» — возмутились горожанки.
Социальная реклама удивила даже нового главу фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова.
«Это ужасно», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM, после чего добавил пару менее лестных слов.
Кампания проводится екатеринбургской прокуратурой.
Напомним, ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявляла, что в городе ослабла борьба с наркотиками. По мнению Кузнецовой, работа на антинаркотическом фронте ведётся «несистематически» и «нестабильно».