Екатеринбург, 19 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Антинаркотическая кампания, призывающие родителей проверять своего ребёнка на причастность к сбыту наркотиков, вызывает негативную реакцию жителей Екатеринбурга. Рекламные сообщения развешены в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM

«ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК:

— Проводит чересчур много времени в интернете;

— Срывается или нервничает, когда вы пользуетесь его телефоном или личным компьютером;

— Общается с сомнительными личностями;

— Может позволить себе дорогие покупки на свои собственные деньги;

ЗАДУМАЙТЕСЬ! Возможно, он причастен к незаконному обороту наркотиков!» — заявляется в рекламе.

На глазах корреспондента ИА REGNUM две женщины в резких тонах обсуждали призыв прокуратуры

«Это каждого второго ребёнка можно под это подвести! Все сейчас сидят в интернете!» — возмутились горожанки.

Социальная реклама удивила даже нового главу фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова.

«Это ужасно», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM, после чего добавил пару менее лестных слов.

Кампания проводится екатеринбургской прокуратурой.

Напомним, ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявляла, что в городе ослабла борьба с наркотиками. По мнению Кузнецовой, работа на антинаркотическом фронте ведётся «несистематически» и «нестабильно».