Москва, 19 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 19 июня пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Zonwar.ru Бронетранспортер БТ-3Ф

Машина оснащается новым боевым модулем, состоящим из двухплоскостной стабилизированной платформы с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм и гироскопической системы стабилизации прицела и оружия. Эта технология позволяет поражать цели в движении. Также модуль имеет лазерный дальномер, тепловизионный прицел, встроенную диагностику исправности системы и счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса.

Назначение бронетранспортера — транспортировка подразделений морской пехоты, других десантных групп, а также для их огневой поддержки. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня на площади более 230 тыс. кв. метров.