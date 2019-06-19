Красноярск, 19 мая, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 33-летний житель Красноярска, обвиняемый в тройном убийстве, приговорён к пожизненному лишению свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что вечером 29 марта 2020 года пьяный мужчина в квартире на улице Щорса в Красноярске решил убить своих соседей по лестничной площадке. Он постучался к соседям, дверь открыла 47-летняя хозяйка квартиры.

Мужчина втолкнул женщину в квартиру и нанес ей множественные удары ножом. Затем он увидел 77-летнего отца женщины и её девятилетнюю дочь. Их злоумышленник также убил. Тела погибших позже обнаружила в квартире их родственница.

Красноярец попытался скрыть следы преступления, инсценировав совершение убийства отцом женщины. В ходе следствия мужчина вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее присяжные вынесли в отношении подсудимого обвинительный вердикт.