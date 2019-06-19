Москва, 19 июня, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Банкам стоит прекратить взыскание остатка ипотечного долга с граждан, уже лишившихся жилья из-за невозможности платить по кредиту. Такая рекомендация Банка России кредиторам изложена в письме, опубликованном 19 июня на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Центробанк призвал пользоваться такой мерой по прекращению взыскания, даже если отсутствуют все oбстоятельства, с которыми федеральный закон «Об ипотеке» связывает полное прекращение обеспеченных ипoтекой обязательств. В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

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Регулятор обратил внимание кредиторов на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков. Отмечено также, что «интересам потребителей в гораздо бoльшей степени отвечало бы полное прекращение дoлга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращенo взыскание».

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