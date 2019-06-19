Лиссабон, 19 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что хотел бы возглавить какую-либо команду из числа сборных. Об этом сообщает Goal.com.

Www.manutd.com Жозе Моуринью

«Я хочу участвовать в новых соревнованиях. Я думаю о чемпионате мира и о чемпионате Европы. Я скорее вижу себя в сборной, чем в клубе», — сказал Моуринью.

Он добавил, что не обязательно это может быть сборная Португалии.

Напомним, Моуринью работал в таких клубах, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». За свою тренерскую карьеру он дважды выиграл Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании.

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