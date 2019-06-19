Махачкала, 19 июня, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Очередной незаконно возведённый многоквартирный дом обнаружен в городе Махачкале. Застройщик за время строительства успел продать дольщикам квартиры на 5,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе МВД Дагестана.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

Установлено, что 57-летний житель Махачкалы в период с 2016 по 2018 год возвёл в столице республики многоквартирный дом, не имея на то разрешительных документов. При этом подозреваемый в период строительства заключил с шестью дольщиками предварительные договоры о продаже квартир.

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Как сообщало ИА REGNUM, незаконное строительство в Махачкале имеет массовый характер и является на сегодняшний день одной из самых острых проблем в городе. В начале апреля заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук внес представление главе Дагестана с требованием устранить нарушения в сфере долевого строительства многоквартирных домов и привлечь виновных к ответственности.

В документе указано, что власти республики не проводят необходимую работу для зашиты прав обманутых дольщиков. В конце апреля вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко заявил, что таковыми в республике признаны более 300 семей. Общее число многоквартирных домов, построенных с нарушениями норм и правил, по словам зампредседателя правительства, составило 410. Причём, подавляющее их большинство приходится на Махачкалу.

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