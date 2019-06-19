Москва, 19 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что, несмотря на критику, столичное образование активно развивается. Об этом он заявил 19 июня, выступая на Третьем Форуме социальных инноваций регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэрская цепь

«Кто бы что ни говорил, как бы ни критиковал. Есть рейтинги, мы двигаемся вперед, Москва находится в пятёрке лучших образовательных систем мира», — заявил мэр Москвы.

Ключевым нововведением последних лет мэр столицы назвал переход на подушевое финансирование в системе столичного образования. Данная система стимулирует школы бороться за учащихся, повышая качество своих услуг. В целом же реформы, проведённые в системе столичного образования, показывают положительный эффект, считает мэр Москвы.

«Сколько копий было сломлено, сколько митингов прошло, но показало в итоге, что без этого нам двигаться вперёд невозможно», — заявил мэр Москвы.

Добавим, что ключевым изменением в московском образовании является проект «Московская электронная школа», развёрнутый во всех школах столицы. Подробнее с аспектами его внедрения и работы можно познакомиться в сюжете ИА REGNUM «Московская электронная школа».