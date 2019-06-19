Пекин, 19 июня, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 49 базисных пунктов до отметки 6,8893 юаня за доллар США, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

При этом, в течение нескольких последних дней наблюдалось незначительное, но устойчивое ослабление юаня к доллару. В то же время на протяжение последних недель было зафиксировано серьезное падение курса юаня к американской валюте.

Ряд экспертов списывают это на желание Китая дать ассиметричный ответ на торговые войны, развязанные против него со стороны США.