Вашингтон, 19 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

primeminister.am Джон Болтон

«Я жду встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана на этой неделе с целью содействия продолжительному диалогу между ними, — написал Болтон. — Соединенные Штаты готовы содействовать установлению мира в регионе».

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1141112127358455808

20 июня в Вашингтоне планируется провести очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Эта встреча проходит на фоне роста напряженности на линии соприкосновения в последнее время. И с армянской, и с азербайджанской стороны есть сообщения о жертвах.